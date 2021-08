CdS - Sondaggio per Estupiñán, ma la pista non è semplice: dalla Premier concorrenza e soldi

Il Napoli piomba su Pervis Estupiñán del Villarreal, terzino sinistro ecuadoriano, classe '98, eletto miglior laterale dell'ultima Copa America disputata con la sua nazionale. Ma la pista non è semplice, tutt'altro, dal momento che la concorrenza non manca e arriva dalla Premier League, dove ci sono molti più soldi che a queste latitudini. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Giuntoli ha sondato, come sta facendo in queste giornate vissute a Castel di Sangro, a bordo campo o in albergo, con un cellulare perennemente incollato alle orecchie, ma per il momento sono chiacchierate che servono per candidarsi ad un prestito. Estupiñán gioca in Spagna, nel Villarreal, conoscere Napoli da dentro - per lui - non sarebbe un problema, basterebbe chiedere a Raul Albiol che gli è compagno di squadra, e però ha anche il West Ham che bussa e si informa e si candida per un eventuale approfondimento. E in Inghilterra, come si vede, problemi economici non sembra ne abbiano. Per portarsi avanti con il lavoro, comunque c’è stato un avvicinamento, in genere si parte da lontano".