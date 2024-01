CdS - Sorpresa Ngonge in finale con l'Inter: l'ex Verona subito verso il debutto

Traoré ha bisogno di qualche allenamento per riacquisire la forma fisica, visto che non gioca da diverse settimane. Ngonge no.

Nella giornata di ieri Hamed Junior Traoré e Cyril Ngonge, rispettivamente secondo e terzo colpo di questa campagna acquisti invernale, hanno raggiunto il Napoli a Riad, dov'è attualmente impegnato in Supercoppa Italiana. Ed entrambi si sono messi subito a disposizione di Walter Mazzarri, tant'è che è ipotizzabile di vederli insieme ai compagni già lunedì sera nella finale contro l'Inter. Traoré ha bisogno di qualche allenamento per riacquisire la forma fisica, visto che non gioca da diverse settimane a causa di un infortunio prima e della malaria poi. Ma la vera sorpresa della finalissima potrebbe essere Ngonge. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui l'ex Verona è già in condizione e potrebbe debuttare finanche dal primo minuto, anche se è più probabile un suo impiego a gara in corso.