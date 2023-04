CdS - Spalletti ottimista su Osimhen: domani la giornata-chiave, la situazione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Meno tre e s’avverte, nell’aria, l’ottimismo d’una volontà che in dieci giorni è servito a Spalletti per credere in qualcosa e sentirsi autorizzato a disegnare per San Siro un Napoli a propria immagine e somiglianza e con un uomo mascherato pronto a riscrivere la storia". Si esprime così il Corriere dello Sport sulla domanda più gettonata del momento: Victor Osimhen ci sarà o no a Milano in Champions League contro il Milan?