CdS - Spalletti raddoppia il valore del Napoli: la rosa vale una cifra monstre

I parametri iniziali - orientativi considerando che a fare il prezzo è sempre il club e dunque De Laurentiis - sono letteralmente schizzati in orbita. Complessivamente raddoppiati o giù di lì: il patrimonio umano, cioè il parco giocatori è partito da una valutazione estiva di 408 milioni di euro (circa) e oggi vale praticamente il doppio. Un po’ come Osimhen. Kvara, acquistato in estate per 11,5 milioni, vale invece dieci o undici volte di più: non è facile definire il suo prezzo, per niente, e tra l’altro non è in vendita esattamente come Osi, però non sarebbe strano dire che ormai, insieme, i due figli di D1OS valgono quasi 300 milioni. E mancano ancora 14 partite di campionato e chissà quante di Champions. E tutto scorre. Verso l’alto.