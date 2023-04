CdS - Spalletti sceglie Raspadori: ecco quando è venuta fuori l'idea

Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sarà Giacomo Raspadori a sostituire Victor Osimhen

"L'idea venuta fuori ieri, nel corso della rifinitura andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno, è che oggi a Lecce a guidare l'attacco sarà Raspadori: lui nel tridente con Lozano e Kvaratskhelia. Il signor Luciano lo ha visto bene nel quarto d'ora giocato con il Milan dopo l'infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare cinque partite di campionato, due di Champions e le due di qualificazione a Euro 2024 con la Nazionale, e lo ha anche detto: un indizio, evidentemente. Per il resto, sono in lizza per giocare dal primo minuto anche Elmas e Lozano: e sarebbero tre cambi rispetto all'ultima domenica. Olivera e Bereszynski tornano nell'elenco dei convocati dopo una giornata in borghese ma cominceranno in panchina, mentre Osimhen proseguirà in sede il suo percorso di terapie per smaltire l'infortunio all'adduttore sinistro. In attesa di sciogliere il nodo-Champions".