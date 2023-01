Cds - Spettacolo abbagliante! Napoli d'enorme bellezza, demolita l'anima della Juventus

Lo scrive Antonio Giordano per il Corriere dello Sport per celebrare la straordinaria prova del Napoli

"La felicità è in quello spettacolo abbagliante d’uno stadio “scioccato” da quell’Enorme Bellezza, 90' minuti ricchi di fascino e con un 5-1 sulla Juventus che ora, fatalmente, sgretola qualsiasi convenzione scaramantica", scrive Antonio Giordano per il Corriere dello Sport per celebrare la straordinaria prova del Napoli che ha demolito i bianconeri attualmente secondi in classifica: "Lo scudetto è l’Olimpo da conquistare, il sogno in cui tuffarsi dopo una partita perfetta, riempita da un football che acceca, offerta ad uno stadio in delirio e quasi incredulo dinnanzi a quell’onda anomala travolgente che sommerge la Juventus, la soffoca, la sistema a dieci punti da sé.