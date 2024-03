Cds spiega il calcio di Calzona: "4-3-3 moderno, riaggressione alta e squadra ordinata"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola elogia Francesco Calzona per il lavoro che sta svolgendo sulla panchina del Napoli e parla delle sue idee di calcio

Il Corriere dello Sport oggi in edicola elogia Francesco Calzona per il lavoro che sta svolgendo sulla panchina del Napoli e parla delle sue idee di calcio: "4-3-3, chiaro, possibilmente con la riaggressione alta, una specie di gegenpressing in salsa partenopea, squadra “ordinata” nella semplicità delle distanze, ampiezze per arrivare a Politano e a Kvara, un pizzico di sana incoscienza e possesso: a Cagliari il 71%, a Reggio Emilia il 72%, un segnale, dopo il 49% con il Barça, che per una ventina di minuti s’era preso il pallone e lo aveva tenuto per sé".