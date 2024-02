Cds spiega: "Perez saltato? ADL avrebbe fatto investimento solo per un centrale"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli che si è concluso con quattro acquisti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli che si è concluso con quattro acquisti ma il mancato arrivo del difensore centrale.

Il quotidiano spiega che De Laurentiis era pronto a investire su Dragusin, andato al Tottenham, ma non per Perez, non ritenuto un top, così ha preferito confermare Ostigard in attesa dell'estate.