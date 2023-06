Cds - Spunta Lucumi per sostituire Kim: ADL lo seguiva già ai tempi del Genk

Nome nuovo per sostituire Kim Min-Jae, sempre più vicino al Manchester United

Nome nuovo per sostituire Kim Min-Jae, sempre più vicino al Manchester United. Come scrive il Corriere dello Sport, il Napoli ha riaperto l’album delle idee, dei nuovi obiettivi e poi dei vecchi. Uno già seguito ai tempi del Genk - il club dove fu pescato Koulibaly - e dunque di nuovo d’attualità dopo un campionato con il Bologna: Jhon Lucumi, uomo di Cali. Venticinque anni tra una decina di giorni, per la precisione il 26 giugno, la Nazionale colombiana, il piede sinistro per calciare e impostare e un fisico esplosivo che garantisce rendimento in marcatura e nel gioco aereo.