CdS su Politano: "Il sostituto può venir fuori dalla stessa partita in cui si è infortunato"

Il calcio è strano: Matteo Politano rischia seriamente di saltare trasferta di sabato con il Genoa a causa dell’elongazione al soleo della gamba destra rimediato nel primo tempo di Italia-Macedonia del Nord e uno dei potenziali candidati alla sua successione può venire fuori dalla stessa partita. Sul Corriere dello Sport si scrive del possibile sostituto a Genova dell'infortunato Politano.

"Fronte macedone: Elif Elmas, certo. Un’idea plausibile, però non l’unica. Anzi: una delle tre a disposizione insieme con Jesper Lindstrom, il primo nazionale rientrato a Castel Volturno (già lunedì), e poi Jack Raspadori, il globetrotter dei ruoli, ieri titolare al centro dell’attacco dell’Italia di Spalletti dopo aver giocato sempre a sinistra nel tridente di Garcia. Stuzzica - eccome - la candidatura di Lindstrom, l’ultimo acquisto, il pezzo forte del mercato del Napoli, il botto finale che ha esordito con la Lazio nel momento peggiore di questo inizio stagione. Il modo in cui è stato accolto dal Maradona, però, ha spiegato quanto il popolo azzurro si aspetti da lui: boato. E il modo e il momento in cui Garcia l’ha spedito in campo, con due allenamenti e la bussola ancora da tarare nel caos del secondo tempo, conferma aspettative e fiducia".