Cds - Svolta a Salerno: Garcia pensa al cambio modulo, nuovo ruolo per un azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A due giorni dal derby contro la Salernitana, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia studia una variante tattica. Una novità. Una soluzione inedita. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico pensa a una variante: con l’avanzamento di Zielinski può superare il 4-3-3 di base per trasformarlo in un 4-2-3-1 riproponendo il modulo scelto nel secondo tempo contro il Milan quando in campo c'erano insieme sia Raspadori che Simeone.