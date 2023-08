Cds - Svolta Osimhen: non vuole l'Arabia! Decisivo confronto con Calenda, ha capito una cosa

Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di cedere Victor Osimhen, l’ha promesso a se stesso, e ha deciso di aprirsi a qualsiasi soluzione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen non ha intenzione di andarsene in Arabia Saudita, si vedrà poi più in là, e confrontandosi con Calenda ha intuito che per la sua carriera ha un senso, eccome, starsene in Italia, nella squadra con la quale ha scoperto la dimensione onirica dello scudetto. Lo scrive il Corriere dello Sport che poi aggiunge: "Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di cedere Victor Osimhen, l’ha promesso a se stesso, e ha deciso di aprirsi a qualsiasi soluzione, anche la più rischiosa".

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).