Cds - Tegola Anguissa, salta l'inizio del campionato: ecco i tempi di recupero

© foto di www.imagephotoagency.it

"Distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra", l'infortunio rimediato da Frank Anguissa, come comunicato dal club partenopeo. L’elenco degli infortunati si è clamorosamente allungato e dentro c’è finito pure il centrocampista del Camerun: secondo il Corriere dello Sport avrà bisogno di tre settimane abbondanti per tornare a correre liberamente e considerata la prudenza, che in casi del genere va abbracciata con slancio, salterà il debutto in campionato con il Frosinone e, assai probabilmente, pure la seconda con il Sassuolo.

