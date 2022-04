CdS - Traore pallino del Napoli: c'è la conferma di Giuntoli

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI STRAPPA UN PAREGGIO IN CASA DELL’INTER: A SEGNO D’AGOSTINO Il Napoli Primavera ha pareggiato contro l'Inter nella 28esima giornata di campionato Primavera 1 TIMVISION presso il Suning Youth Center. Il Napoli Primavera ha pareggiato contro l'Inter nella 28esima giornata di campionato Primavera 1 TIMVISION presso il Suning Youth Center. LE ALTRE DI A ROMA, ZANIOLO SIBILLINO SUL FUTURO: "SE RESTO? NON LO SO" Autore di una tripletta contro il Bodo questa sera Nicolò Zaniolo ha parlato così della prestazione sua e della squadra dopo la conquista della semifinale di Conference League Autore di una tripletta contro il Bodo questa sera Nicolò Zaniolo ha parlato così della prestazione sua e della squadra dopo la conquista della semifinale di Conference League