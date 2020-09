CdS - Vecino ha già detto sì! Uruguagio entusiasta di Napoli: sarebbe felice di trasferirsi

Matias Vecino, ultima idea del centrocampo, ha già detto sì al Napoli. Siamo oltre: l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il centrocampista uruguagio sarebbe entusiasta di trasferirsi in azzurro e non vede l'ora arrivi l'accordo con l'Inter per ricominciare da Napoli. La società di De Laurentiis pensa a lui in prestito con diritto di riscatto, c'è ancora distanza sulle cifre, i due club stanno trattando. Ore decisive.