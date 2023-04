Cds - Verso il Milan: 3 dubbi di formazione, incerto il sostituto di Anguissa

Non è ancora decisa la formazione che scenderà in campo al Maradona col Milan. Ecco quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport

Non è ancora decisa la formazione che scenderà in campo al Maradona col Milan. Ecco quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ndombele o Elmas? Politano o Lozano? Olivera o Mario Rui? Per ora i dubbi sono tre ma c’è ancora una rifinitura che ha un senso e il Napoli la sfrutta per intero: in una squadra che ritrova Osimhen, che deve rinunciare per squalifica ad Anguissa e a Kim, e che deve recuperare un gol, non ci sono dettagli ma scelte. In difesa, al fianco di Rrahmani, gioca Juan Jesus, che contro il Verona ha riassaporato il clima della partita; ma le tre perplessità di Spalletti sono legittime e resteranno vive almeno sino a stamattina".