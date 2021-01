Cds - Zaccagni-Napoli, intesa con l'agente! Il Napoli ad un passo da anticipare 4 club

Il Napoli prepara un'altra operazione alla Rrahmani-Petagna. Si tratta di Mattia Zaccagni, centrocampista offensivo del Verona che sta strappando applausi in questo campionato con già 4 gol e 5 assist. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, con il suo agente Fausto Pari il discorso va talmente spedito che non è per nulla sbagliato parlare di accordo. Da definire l'intesa con il Verona sulla base di 14mln di euro complessivi tra base fissa e bonus. Resta da portare l'affondo decisivo per chiudere e sbaragliare la concorrenza composta da Milan, Inter, Roma e Sassuolo che lo seguono da tempo.