CdS - Zielinski direbbe no a 36mln, ma il rifiuto aprirebbe braccio di ferro con ADL

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul possibile avvicendamento a centrocampo nel Napoli:

© foto di www.imagephotoagency.it

Veiga è vicino al Napoli almeno quanto Zielinski lo è all’Al-Ahli. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul possibile avvicendamento a centrocampo nel Napoli: "La distanza dei due affari è nella testa d’un trequartista che è disposto a tutto, persino a dire di no a trentasei milioni di euro per i prossimi tre anni: Napoli è casa sua e di sua moglie Laura, è un paradiso dal quale è difficile staccarsi, però...

Zielinski sa bene che il destino del mercato del Napoli dipende da lui, andare in Arabia consegnerebbe ad Adl un bonifico di trenta milioni di euro che verrebbero girati al Celta Vigo per avere Veiga; rifiutare, invece, lo introdurrebbe ad un braccio di ferro con il «suo» club, rischierebbe di ritrovarsi da separato in casa e quindi fuori rosa, gli rovinerebbe pure il passato".