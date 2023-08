Cds - Zielinski ha scelto il cuore: resta e firma il rinnovo, ecco i dettagli

Il dietrofront di Zielinski comunque non esclude l’ipotesi Gabri Veiga per il quale "si tratta ad oltranza e si ondeggia dinnanzi alle cifre dei bonus"

Piotr Zielinski ha scelto di restare a Napoli, rinunciando a 36mln di euro dell'Al Ahli per 3 anni e bruciando i 30 garanti al Napoli. Lo conferma il Corriere dello Sport raccontando che De Laurentiis ha capito e si sono ripromessi d’aggiornarsi: "C’è un rinnovo pronto, a cifre più moderate rispetto ai 4,8 che guadagna adesso: potrebbe allungare sino al 2027, per tre milioni e un premio alla firma, così realizzerebbe il proprio sogno, starsene a Napoli e provare ad avvicinare le quattrocento presenze in azzurro (per ora sono 329) e poi, se ci sarà tempo e non interverranno fatti nuovi e imprevedibili, inseguire Hamsik, ch’è più difficile".

Il dietrofront di Zielinski comunque non esclude l’ipotesi Gabri Veiga per il quale "si tratta ad oltranza e si ondeggia dinnanzi alle cifre dei bonus: il Celta Vigo ha cominciato a vacillare da un po’, quando Micheli, che sta parlando con gli spagnoli, è arrivato a trenta milioni, su indicazione chiaramente di Adl". Per chiuderla c'è bisogno comunque dell'ultima irruzione del presidente che vuole assicurarsi un altro tassello per il futuro.