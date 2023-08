Corsera - 120mln in tre anni, Osimhen dice sì all'Al Hilal ma ADL fa muro: la situazione

Nuovo assalto arabo a Victor Osimhen. L’Al Hilal ha messo sul tavolo dell’attaccante azzurro un triennale da 40 milioni di euro a stagione

Nuovo assalto arabo a Victor Osimhen. L’Al Hilal ha messo sul tavolo dell’attaccante azzurro un triennale da 40 milioni di euro a stagione. E in Nigeria sono convinti che il 24enne di Lagos sarebbe pronto a dire sì. È insomma concreta la tentazione. Ma per il momento il club di Koulibaly e Milinkovic-Savic è stato stoppato con decisione da Aurelio De Laurentiis che a sua volta ha reagito così di fronte all’offerta di 120 milioni: "Con quei soldi non comprano nemmeno una scarpa di Osimhen". Lo scrive il Corriere della Sera.

