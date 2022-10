CorSera - Evoluzione nel gioco e zero sintomi di malattia: così Spalletti ha preso in contropiede la A

Tredicesima vittoria consecutiva per il Napoli, fa spavento solo a scriverlo. Contro il Sassuolo la formazione di Luciano Spalletti trova altri quattro gol

Tredicesima vittoria consecutiva per il Napoli, fa spavento solo a scriverlo. Contro il Sassuolo la formazione di Luciano Spalletti trova altri quattro gol, portandosi a quota 50 stagionali, e allunga in vetta alla classifica, legittimando il primato in campionato. A sostenerlo è anche Mario Sconcerti nel suo fondo per il Corriere della Sera:

"La Juve di oggi è in costruzione mentre l’Inter è rimasta una squadra. Domenica giocheranno contro ma entrambe non sono padrone di se stesse, dipendono dal Napoli. E non ci sono nel Napoli sintomi di malattia. Stupisce anzi la facilità con cui arrivano i suoi tanti gol, una prodezza si aggiunge a un’altra con semplicità, come fosse dovuto. Stupiscono anche le continue evoluzioni nel gioco, movimenti che non sono dettagli. Kvaratskhelia, con il rientro di Osimhen, gira molto più dentro il campo, lascia all’altro il primo spazio profondo. È questa lunghezza di gioco di Spalletti cercata ormai in modo quasi ossessivo, che sta prendendo in contropiede il campionato. Nessuno la conosce più, tutto diventa sempre una sorpresa".