CorSera - Il divorzio fa discutere: Spalletti pare un uomo in fuga, non si sa bene da cosa

Luciano Spalletti è pronto a dire addio al Napoli a due anni dal suo arrivo e qualche settimana dopo la conquista del suo primo Scudetto, il terzo della storia del Napoli. La decisione pare ormai presa e l'edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma su quella che definisce 'fuga' dell'allenatore toscano:

“Il divorzio tra Spalletti & De Laurentiis fa discutere, spiazza, entra nella sfera sempre curiosa del mistero, si porta dietro aspetti psicologici e motivazioni caratteriali che nemmeno quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi svela, questo è più terreno, si fa baruffa per soldi, orologi, borse e metri quadri. Più ideologico quello che si consuma al Maradona, il presidente dice «non tarpo le ali a nessuno», il suo (ex) tecnico replica stizzito «io non devo volare da nessuna parte, non ho bisogno di ali, al massimo indosso stivali».

Più che «l’uomo degli stivali», l’allenatore fresco campione d’Italia pare un uomo in fuga, non si capisce bene da cosa. Spalletti non inventa nulla di nuovo, nel calcio la fuga dalla vittoria l’hanno già percorsa Mourinho (attenzione si appresta a concedere il bis alla Roma), Conte, Allegri, Sarri, separazioni consensuali o più spesso litigiose, questa si caratterizza per rispetto reciproco, ma anche fastidio e ironia”.