CorSera - Incontro ADL-ultras voluto dal Viminale: niente più tessera e saranno coinvolti nella festa Scudetto

“Mercoledì si era tenuto un vertice tra il sindaco di Napoli Manfredi, il prefetto Palomba, il questore Giuliano e il presidente De Laurentiis con il ministro degli Interni Piantedosi. Le parti hanno concordato che fosse opportuno, in vista soprattutto dell’eventuale festa scudetto, isolare i violenti ma anche stemperare le tensioni. Piantedosi e Palomba hanno suggerito il metodo del confronto” . A scriverlo è il C orriere della Sera, che si sofferma a lungo sull'incontro tra Aurelio De Laurentiis e gli esponenti delle curve, ossia il tifo organizzato. Il quotidiano racconta, dunque, che il summit è stato voluto dal Viminale e ha approfondito anche le tematiche affrontate:

“Durante la riunione De Laurentiis e gli ultrà hanno approfondito alcune questioni. Nelle prossime partite dovrebbe essere cancellato l’obbligo della fidelity card per l’acquisto dei biglietti, una scelta che ha escluso una parte del tifo organizzato che non ha mai sottoscritto la tessera del tifoso. Alla fine le curve hanno invitato tutti i tifosi ad andare al Maradona con sciarpe e magliette per sostenere la squadra nella sfida con il Milan”.