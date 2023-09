CorSera - Lasciate stare Spalletti, sono questi i giocatori che abbiamo

Non basta la mano di Luciano Spalletti, la Nazionale continua a deludere. Soltanto un pareggio in Macedonia

TuttoNapoli.net

Non basta la mano di Luciano Spalletti, la Nazionale continua a deludere. Soltanto un pareggio in Macedonia, a causa di un secondo tempo a tratti disastroso. Il nuovo commissario tecnico viene difeso dalla stampa, questo è quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere della Sera:

"Lasciate stare Luciano Spalletti. Sono questi i giocatori che abbiamo. Li conoscete, li avete visti, no? Se vogliamo restare dentro la speranza di andare ai prossimi Europei, dobbiamo essere consapevoli della loro sostanziale modestia tecnica. E non scandalizzarci perché la Macedonia del Nord, dopo averci sbattuto fuori dai Mondiali, ora ci mette in ginocchio con un pareggio assolutamente meritato".