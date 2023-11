Corsera spiazza tutti: "ADL valuta ancora Tudor, lo stuzzica l'idea Mazzarri"

Non ci sono voci univoche sulla chiusura dell'accordo con Igor Tudor come nuovo allenatore del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sono voci univoche sulla chiusura dell'accordo con Igor Tudor come nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, Aurelio De Laurentiis si è preso ancora del tempo per decidere e non si esclude un clamoroso colpo di scena con il ritorno di Walter Mazzarri.

Così scrive il quotidiano sulla corsa alla panchina del Napoli

"Entro domani dovrà esserci un allenatore nuovo a dirigere la squadra e soprattutto il francese dovrà ricevere la lettera di esonero. Il tempo non mette ansia al presidente del Napoli che continua a valutare i pro e i contro della scelta Tudor, sa che non può permettersi altri errori. In giornata in agenda ci sono altri appuntamenti sui quali tutto il suo entourage mantiene il più stretto riserbo. Fabio Cannavaro è un’ipotesi suggestiva ma De Laurentiis non è convinto; Walter Mazzarri è l’idea last minute che invece comincia a stuzzicarlo".