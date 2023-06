Daily Mail - Il Man United non ha i soldi per Osimhen! Budget-mercato dimezzato per i Red Devils

Il Daily Mail ha fatto il punto del mercato del Manchester United, soffermandosi in particolare sul centravanti.

Il Daily Mail ha fatto il punto del mercato del Manchester United, soffermandosi in particolare sul centravanti. Tra i preferiti del tecnico ten Hag c’è Victor Osimhen, ma l'eccessivo costo del cartellino frena i Red Devils. Il quotidiano inglese scrive che il fair play finanziario impone dei paletti allo United, indipendentemente dall’esito della lotta tra lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani e Sir Jim Ratcliffe per l’acquisto del club. Il budget per il mercato è sceso dai 220 milioni di sterline della scorsa stagione ai 120 milioni per l'attuale campagna acquisti. Il Manchester sarà anche costretto vendere dei giocatori per finanziare i nuovi acquisti.

Per il ruolo di centravanti Kane è l’obiettivo principale, ma il Tottenham ha sparato la cifra di 100mln. Stesso discorso per Osimhen, valutato 120 milioni di sterline, con De Laurentiis che viene descritto come formidabile al tavolo delle trattative. Poi c’è Hojlund, con la valutazione che è salita a 86 milioni. Il Manchester – scrive il Mail – vorrebbe pagarlo la metà. C’è poi Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte, pronto ad accettare un pagamento di 50-60mln di sterline per un giocatore che non è costato nulla quando si è trasferito in Germania da Nantes la scorsa estate. Altri obiettivi dei Red Devils sono Gonçalo Ramos, che piace a Ten Hag e ha un valore di 60 milioni, e Vlahovic, valutato 75mln di sterline.