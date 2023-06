Dazn - Idea Schuurs per la difesa! Primi contatti già ad aprile, i dettagli

Perr Schuurs è l'ultima idea del Napoli per la difesa. Il centrale olandese, anni 23, di proprietà del Torino, piace come sostituto di Kim

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Perr Schuurs è l'ultima idea del Napoli per la difesa. Il centrale olandese, anni 23, di proprietà del Torino, piace come sostituto di Kim. La redazione di Dazn fa sapere che i primi contatti risalgono ad aprile anche se al momento non è ancora partita nessuna trattativa. Il giocatore, ex Ajax, sostituto di Bremer a Torino, è nell'elenco di De Laurentiis. Si attendono sviluppi.