Dazn - Pace ADL-Ultrà lunga e duratura: ci saranno collaborazioni per le coreografie

Qualche ora fa c’è stato l’incontro pacificatore tra tutti i rappresentanti delle Curve e Aurelio De Laurentiis, presso l’hotel dove risiede il presidente. Pace non solo provvisoria, ma lunga e duratura. Inizieranno già a partire da martedì, per la sfida di Champions con il Milan, collaborazioni per le coreografie prima delle partite. A riferirlo è l'inviato Dazn Alessio De Giuseppe.