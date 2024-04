Dazn - Tentativo per Hermoso in difesa! Lascerà l'Atletico a zero a giugno: ADL ci prova

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come rivelato da Orazio Accomando, giornalista di Dazn, il Napoli farà un tentativo per Mario Hermoso, anni 28, difensore che lascerà a zero l'Atletico Madrid. Il primo nome di Manna per rinforzare la difesa è proprio il suo. Operazione non semplice, in quanto Hermoso vorrebbe giocare la Champions, ma gli azzurri ci proveranno.