I due epurati di Ancelotti di nuovo inamovibili

Tre partite sulla panchina del Napoli per Rino Gattuso, due sconfitte ed una sola vittoria. Bottino ovviamente che andrà analizzato sul lungo termine, eppure cambiamenti rispetto alla vecchia gestione targata Ancelottti si sono parzialmente visti. Al di là del nuovo vestito tattico (passaggio dal 4-4-2 al 4-3-3) è evidente che il neo allenatore azzurro sta lavorando per dare un'impronta diversa alla sua squadra, provando a smussare gli angoli anche con i carichi di lavoro, aumentati rispetto al passato.



ECCO GLI EX EPURATI - Era scontato, poi, che alcuni giocatori avrebbero trovato nuova linfa con il cambio di direzione tecnica, e per alcuni è tornato a farsi largo anche il campo, con un aumento considerevole di minutaggio rispetto all'ultimo periodo ancelottiano: parliamo di Insigne e Callejon, entrambi epurati dal tecnico di Reggiolo - lo spagnolo arrivò anche a due panchine di fila senza entrare ed il napoletano all'esclusione nei match più importanti - ma che adesso sono tornati punti fermi nell'undici iniziale. Gattuso sta provando a rilanciarli anche sotto il punto di vista mentale, finora con scarsi risultati, e proprio in questo senso ieri l'allenatore azzurro non ha effettuato il terzo cambio evidentemente per proteggerli ed evitare la passerella sotto i fischi (piovuti persino su Fabiàn che gioca in un ruolo non suo o addirittura su Lozano impiegato per pochi minuti).