Gazzetta - A Castel di Sangro il rinnovo di Osimhen: cifre e dettagli del nuovo contratto

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Mentre in campo conferma il suo ruolo di trascinatore, anche in amichevole, lontano dal rettangolo verde c'è chi sta lavorando per lui. E per i tifosi, che tanto lo amano. Victor Osimhen ora è davvero vicino al rinnovo di contratto e presto ci sarà l'annuncio, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Dopo i lunghi summit tra l’agente Roberto Calenda e il presidente Aurelio De Laurentiis a Dimaro, qui in Abruzzo è atteso l’ultimo atto e l’annuncio per un nuovo accordo che avrà durata fino al 2027 e vedrà Victor arrivare a guadagnare circa 7 milioni netti l’anno (bonus compresi)".