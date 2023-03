Gazzetta - A meno che il Napoli non decida di auto-spegnersi, lo scudetto sarà suo

Napoli, prove di ripartenza. Così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nel suo spazio dedicato agli azzurri

"Nessun allarme, 15 punti di vantaggio a 13 giornate dalla fine riparano da qualunque intemperie. A meno che il Napoli non decida di auto-spegnersi, lo scudetto sarà suo. Nessuna allerta, però il fatto che il prossimo avversario sia l’Atalanta non agevola il superamento della sconfitta contro la Lazio. Sarri e Gasperini in sequenza rappresentano due salite di notevole pendenza. Spalletti si è piantato sul muro sarriano, ora deve scantonare gli strappi gasperiniani" si legge sulla rosea.