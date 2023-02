Gazzetta - Ad Empoli quel ko e la morte del vecchio Napoli e dei suoi fantasmi

Quel pomeriggio al vecchio Castellani accadde di tutto, ma molto altro accadde anche dopo, ricorda quest'oggi la Gazzetta dello Sport

Quel pomeriggio al vecchio Castellani accadde di tutto, ma molto altro accadde anche dopo, ricorda quest'oggi la Gazzetta dello Sport in merito a quel ko per 3-2 in rimonta subito dal Napoli che sancì la fine del sogno Scudetto e poi sul treno di ritorno venne annunciato il ritiro permanente che poi si tramutò in 'cene per aprirsi maggiormente': "Da quel giorno sembra passata un’era geologica perché oggi problemi di sorta non ce ne sono e della qualità del gioco della squadra azzurra si parla in tutta Europa. Certo è che, in qualche modo, l’attuale capolista è nata proprio ad Empoli quando in pratica “morì” il vecchio Napoli che aveva sognato nella passata stagione ma anche negli anni precedenti di conquistare uno scudetto che poi - per un motivo o per l’altro - era sempre sfuggito. Adesso il tricolore è a portata di mano ed è innegabile che questo è un altro Napoli.