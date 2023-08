Gazzetta - ADL-Calenda, ieri incontro numero dieci: rinnovo Osimhen più vicino, i dettagli

Victor Osimhen resta a Napoli e si avvicina il rinnovo di contratto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen resta a Napoli e si avvicina il rinnovo di contratto. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, ieri a Rivisondoli, quartier generale del ritiro del Napoli in Abruzzo, è andato in scena l’incontro numero dieci tra le parti: da un lato Roberto Calenda – agente del nigeriano – e dall’altro il presidente De Laurentiis. È stato il secondo tempo dell’incontro fiume avvenuto mercoledì sera, che ha portato in dote passi avanti, segnali positivi per un nuovo accordo.

