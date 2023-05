Gazzetta - ADL conferma Spalletti che 'subisce' l'opzione ma attende un incontro

Il giorno dopo lo scudetto ancora non c’è stato un contatto tra i due protagonisti dello Scudetto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giorno dopo lo scudetto ancora non c’è stato un contatto perché il presidente De Laurentiis è stato a Milano alla riunione di Lega e il tecnico invece è rimasto con la squadra fino al rientro a Grazzanise, scrive la Gazzetta dello Sport ricordando le parole del presidente da Bruno Vespa verso il suo allenatore: "Spalletti è un mito che inseguivo da anni e finalmente ho portato a Napoli. Mi ha riportato in Europa e io vorrei aprire un ciclo con lui, che è un grande condottiero. Ho esercitato l’opzione che esisteva sul contratto. Ma a Napoli non si resta per una opzione. Luciano ha dichiarato di essersi innamorato di Napoli. Ormai è un eroe: qui è entrato nella storia, è bene che lui ne goda" mentre il tecnico ad udine era stato chiaro: "Al presidente rispondo che deve parlare con me e non deve dirlo a voi giornalisti che io resto".

Al momento la situazione contrattuale è la seguente: "Si resta nell’ambito dell’accordo siglato nella primavera del 2021 fra le parti. Allora Napoli e Spalletti siglarono un biennale da 2,8 milioni netti a stagione per l’allenatore, con il lungimirante De Laurentiis che si garantì una opzione di rinnovo unilaterale per una terza stagione alla stessa cifra di ingaggio. Ed è esattamente quello che il produttore cinematografico ha già fatto: esercitare formalmente l’opzione via pec e così blindare per un altro anno il tecnico dello scudetto. Il quale deve “subire” questa situazione ma chiede a questo punto un confronto, un momento di verifica e rilancio del progetto, perché gli obiettivi non possono essere fissati per slogan. Ma poi - si legge - si sa come vanno queste cose, magari De Laurentiis alza il telefono, oppure domani incrociandosi alla festa si danno appuntamento per vedersi lontano da occhi indiscreti, per parlarsi con franchezza".