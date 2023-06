Gazzetta - ADL ha bloccato Sousa! Clausola più bassa e c'è già accordo su stipendio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

De Laurentiis ha bloccato Paulo Sousa. Il presidente del Napoli è disposto a esercitare la clausola per sganciarsi dalla Salernitana e ha accettato a grandi linee anche la parte economica della proposta del Napoli, che si è anche informato sulle modalità di pagamento della suddetta clausola che costerebbe 1,35 milioni, costo ovviamente al lordo delle tasse. Il tecnico passando in azzurro ne prenderebbe circa 2 netti, premi compresi, e il club si riserva una opzione da esercitare per la stagione successiva, quella 2024-25.

Dunque la squadra campione d’Italia ha il suo nuovo allenatore? La risposta non può essere certa, perché il presidente azzurro si è tenuto aperte altre strade che vuole esperire sino in fondo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.