Gazzetta - ADL incontra Percassi, assalto a Scalvini! Cifra alta, ma spunta formula nuova per chiudere

Il Napoli vuole Giorgio Scalvini per sostituire Kim. Ieri De Laurentiis era a Milano. Fra gli altri ha incontrato anche l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi per la questione diritti tv ma anche, si legge su La Gazzetta dello Sport, per capire dai bergamaschi qual è la valutazione data a Giorgio Scalvini. L’Atalanta lo valuta 40 milioni e poco tempo fa l’agente Tullio Tinti ha migliorato il contratto del giovane Under 21. Questo comunque non spaventa il Napoli pronto a investire cifre importanti, magari trovando formule di prestito con obbligo di riscatto che consentano una dilazione nei pagamenti che non alteri gli equilibri di bilancio.