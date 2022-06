Gazzetta - ADL incontra Ramadani: tre ipotesi per il futuro di Koulibaly

Kalidou Koulibaly non ha ancora rinnovato col Napoli, in questi giorni il procuratore Fali Ramadani sentirà De Laurentiis

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly non ha ancora rinnovato col Napoli, in questi giorni il procuratore Fali Ramadani sentirà De Laurentiis. Le soluzioni possibili sono tre, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Resta ma senza rinnovare e va via a parametro zero fra un anno; il suo agente porta un’offerta intorno ai 40 milioni e il Napoli lo cede; accetta la proposta di rinnovo del club che dovrebbe essere di altri 4 anni a circa 4 milioni di euro netti più bonus". Giorni decisivi per il suo futuro.