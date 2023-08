Gazzetta - ADL irrompe per Koopmeiners che vuole la Champions: prima offerta all'Atalanta

Dopo una lunga selezione, il Napoli ha rotto gli indugi e ha trovato il profilo ideale per l’investimento importante in mezzo al campo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una lunga selezione, il Napoli ha rotto gli indugi e ha trovato il profilo ideale per l’investimento importante in mezzo al campo. C’è un solo nome che mette tutti d’accordo: Teun Koopmeiners sarebbe l’uomo giusto al posto giusto.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport che svela poi i dettagli dell'assalto: "Koopmeiners vale l’investimento. Ed è per questo che il Napoli sarebbe disposto a spendere anche più di 30 milioni per far vacillare la resistenza dell’Atalanta. Il giocatore ha grandi ambizioni, vorrebbe giocare la Champions e ovviamente sarebbe anche attratto dalla prospettiva di lottare per lo scudetto".