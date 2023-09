Gazzetta - ADL non dimentica i 30mln per Raspadori: è l'italiano più caro di sempre

Da un azzurro all’altro con sfumature diverse, ma con la stessa voglia di giocare e affermarsi a livelli sempre più alti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Da un azzurro all’altro con sfumature diverse, ma con la stessa voglia di giocare e affermarsi a livelli sempre più alti. Giacomo Raspadori ha raccolto parecchi complimenti, primi fra tutti quelli del c.t. Luciano Spalletti, per la prestazione intelligente offerta contro l’Ucrain. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Applausi dunque per Giacomo, ribaditi ieri anche dal presidente Aurelio De Laurentiis, che non dimentica i 30 milioni che ha dovuto pagare per acquistarlo, italiano più costoso di sempre del Napoli".