Gazzetta - ADL otto mesi fa non poteva mettere naso fuori dal ritiro: oggi è osannato

A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è all'accoglienza avuta dal patron azzurro

"Il presidente del Napoli otto mesi fa non poteva mettere il naso fuori dal ritiro del Napoli per una contestazione più che strisciante. Oggi è osannato". A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è all'accoglienza avuta dal patron azzurro a Santa Maria Capua Vetere lunedì mattina per il convegno al quale ha partecipato. Tutto è cambiato in pochi mesi: dalla contestazione al sogno scudetto che sta per realizzarsi.