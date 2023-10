Gazzetta - ADL, parole su Osimhen rassicuranti in apparenza: niente rinnovo e c'è gelo tra le parti

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di De Laurentiis e delle sue dichiarazioni sul futuro di Osimhen

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di De Laurentiis e delle sue dichiarazioni sul futuro di Osimhen: "Parole solo in apparenza rassicuranti, ma che in definitiva non scostanodi un millimetro una situazione già cristallizzatasi a fine della sessione di mercato. Le parti si sono confrontate più volte ma non c’è accordo né sull’ingaggio, tantomeno sulla clausola rescissoria. Questo è il contesto e le polemiche nate sui famosi video di TikTok c’entrano poco con la questione rinnovo contratto, ma sicuramente non alimentano il dialogo, visto che il club non ha mai inteso scusarsi con il giocatore".