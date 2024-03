Gazzetta - ADL pensa a Pederzoli ds con Pecchia sponsorizzato da Benitez

Come scrive l'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis comincia a guardarsi intorno

Come scrive l'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis comincia a guardarsi intorno, a studiare possibili nuove soluzioni e pure nomi a sorpresa. Cosa che potrebbe toccare anche al ruolo del direttore sportivo: da settimane rimbalza l’interesse del Napoli per Mauro Pederzoli, attuale d.s. del Parma.

E chissà che il suo nome non possa essere legato anche al possibile nuovo tecnico, visto che anche Fabio Pecchia – guida degli emiliani – è entrato nella rosa dei possibili candidati per la panchina azzurra: un uomo che conosce l’ambiente benissimo, visto il passato da giocatore ma anche da allenatore in seconda, negli anni di Benitez. E proprio Rafa potrebbe essere il suo primo sponsor.