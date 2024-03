Gazzetta - ADL pronto al ricorso? La Juve non replica: polemica ritenuta inutile e sterile

De Laurentiis ha deciso di passare dalle parole ai fatti, chiedendo a un pool coordinato da Mattia Grassani di studiare la vicenda

Il Napoli è pronto a portare la Juventus in tribunale, scrive la Gazzetta dello Sport, raccontando che in merito al Mondiale per Club il presidente De Laurentiis ha deciso di passare dalle parole ai fatti, chiedendo a un pool coordinato da Mattia Grassani di studiare la vicenda e capire se ci siano i presupposti per richiedere l’esclusione dei bianconeri in attesa di capire cosa accadrà nella sfida di ritorno col Barcellona (mancano 5 punti al Napoli per scavalcare i bianconeri): "Sono tanti i profili al vaglio dei legali, sia procedurali che di merito. A partire dall’organo a cui eventualmente presentare un esposto, fino all’esistenza di motivazioni sufficientemente fondate da essere portate davanti a un tribunale, sportivo o ordinario che sia".

La Juventus non replica: "Alla Continassa nessuno ha la minima intenzione di farsi tirare dentro a una polemica ritenuta inutile e sterile. Più che fastidio c’è assoluta indifferenza sulla questione sollevata da De Laurentiis. L’esclusione dalle coppe europee di fatto è già una penalizzazione per i bianconeri, che in questa stagione non avranno la possibilità di migliorare il proprio punteggio ma potranno solo sperare di non essere raggiunti dal Napoli", scrive la Gazzetta dello Sport