Gazzetta - ADL vuole bloccare subito Hojlund: idea è lasciarlo un altro anno a Bergamo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si sta muovendo per cercare di garantirsi con l’Atalanta una corsia privilegiata per Rasmus Hojlund, classe 2003, centravanti dell'Atalanta che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe essere il perfetto sostituto di Osimhen. Il quotidiano aggiunge: "6 gol alla sua prima stagione in Serie A. Al club di De Laurentiis potrebbe bastare anche bloccarlo e lasciarlo ancora una stagione in più a Bergamo, per maturare".