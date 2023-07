Gazzetta - ADL vuole Scalvini, la Dea chiede 50mln: la strategia del patron

Così titola oggi l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive dell'interesse del club azzurro per il difensore dell'Atalanta

Il Napoli ci prova per Scalvini: è in pole per il dopo Kim, ma servono 50 milioni. Così titola oggi l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive dell'interesse del club azzurro per il difensore dell'Atalanta: "E se le valutazioni sono di questo livello, allora De Laurentiis sarebbe ben contento quei milioni di spenderli in Italia e investirli su un giovane che sembra già una certezza, più che una promessa: Giorgio Scalvini, classe 2003. Solo che sul ragazzo ci sono interessi anche del Manchester United e Chelsea, per cui i Percassi sono pronti a chiedere anche 50 milioni per il proprio gioiello.

Una cifra che il Napoli non intende spendere, ma il presidente azzurro non desiste e aspetta un po’ di tempo per verificare se queste offerte saranno reali o ci sarà la possibilità di aprire una reale trattativa con l’Atalanta. Intanto a Bergamo sono abbastanza sereni perché vuole rimanere almeno un altro anno con la Dea".