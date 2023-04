Gazzetta - ADL vuole un altro anno di Osimhen: bonus pesanti per l'aumento dello stipendio

Voglia di Victor, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando che il nigeriano è nel mirino dei top club ma ADL vorrebbe tenerlo

© foto di www.imagephotoagency.it

Voglia di Victor, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando che il nigeriano è nel mirino dei top club e ha un contratto in scadenza nel 2025, ma dopo lo scudetto De Laurentiis pensa di tenerlo ancora per... la Champions:

"Osimhen sta per chiudere la stagione della consacrazione da re assoluto: scudetto più titolo di capocannoniere, nemmeno Maradona arrivò a tanto. Farà festa insieme al suo popolo, sarà ancora in prima fila davanti a compagni. Poi, passata la sbornia di felicità, comincerà seriamente a pensare al suo futuro. E lo farà insieme alla società, con serenità. Tenere Osimhen un altro anno potrebbe essere una scelta definitiva più che una tentazione, per tanti motivi: intanto per accontentare Spalletti e poi per l’ambizione stessa del club: con Osimhen lì davanti sarebbe più facile immaginare di assestarsi tra le migliori d’Europa.

Per tenere Victor, però, servirebbe rivedere l’accordo (da 4,5mln) in scadenza nel 2025: per convincerlo a restare, il Napoli potrebbe provare a fare un ulteriore sforzo economico, magari giocando con i bonus: un anno in più di contratto alla stessa cifra di base e poi premi più “pesanti” per le prestazioni, per arrivare a un ulteriore milione".