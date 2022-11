Gazzetta annuncia: "Lozano può partire in estate, tanti soldi nelle casse di ADL"

Non solo nomi in entrata come Traoré o Henrique. Il Napoli potrebbe salutare un esterno

Non solo nomi in entrata come Traoré o Henrique. Il Napoli potrebbe salutare un esterno. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dallo spogliatoio azzurro potrebbe uscire una pedina "pesante" come Lozano (scadenza 2024) che porterebbe un bel po' di spiccioli nelle casse di De Laurentiis da reinvestire appunto su un nuovo esterno come nuovo concorrente il prossimo anno di Matteo Politano.