Gazzetta annuncia: "Senza Europa a rischio cessione 5 big dello scudetto"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Senza l’Europa più nobile, sarà ancora una volta rivoluzione. Inevitabilmente. E al di là dei big che sicuramente lasceranno l’azzurro come Zielinski (in scadenza e già in accordo con l’Inter) e Osimhen (la cui cessione porterà circa 130 milioni di euro), ci sono almeno altri cinque eroi dello scudetto in bilico. Per Alex Meret, Amir Rrahmani, Mario Rui, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori non è scontata la permanenza a Napoli. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.