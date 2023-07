Gazzetta annuncia: "Zielinski rinnoverà! Ha accettato ingaggio quasi dimezzato"

Ancora non c’è l’ufficialità e ci vorrà qualche giorno, ma il Napoli ha concluso il suo miglior acquisto confermando Piotr Zielinski

Ancora non c’è l’ufficialità e ci vorrà qualche giorno, ma il Napoli ha concluso il suo miglior acquisto confermando Piotr Zielinski. E’ prevalsa nel polacco la voglia di restare con la maglia dei campioni d’Italia, lasciando perdere guadagni più lauti in Arabia Saudita e anche alternative italiane per quanto stimolanti (la Lazio di Maurizio Sarri). Dopo l’incontro dei giorni scorsi qui a Dimaro del presidente Aurelio De Laurentiis con l’agente Bartolomej Bolek, i colloqui sono continuati e si è molto vicini alla soluzione.

L’attuale contratto, in scadenza nel 2024 con oltre 4,5 milioni di euro netti d’ingaggio, sarà riscritto con un prolungamento al 2026 e una cifra media di stipendio per il giocatore che dovrebbe essere di poco superiore ai 2,5 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.